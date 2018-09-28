В Екатеринбурге найден 12-летний мальчик, которого искали с пятницы

13:52 | 30.09.2018

56nv.ru

Сегодня, 30 сентября, поисковый отряд «Прорыв» сообщил, что найден 12-летний школьник, потерявшийся еще 28 сентября. Мальчик был обнаружен в одном из домов на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, данных о совершении в отношении ребенка каких-либо преступлений нет, с мальчиком все хорошо. По словам ребенка, он не возвращался домой, потому что хотел погулять.



Напомним, утром 29 сентября мальчик ушел в школу, но после обеда домой так и не вернулся. Тогда его родители обратились в полицию и поисковый отряд.