На Тюменском тракте автомобиль врезался в ограждение

13:30 | 30.09.2018

Фото: «Инцидент Екатеринбург»/vk.com

Сегодня днем на Тюменском тракте легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Об этом очевидцы ДТП сообщили в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



В настоящее время точные обстоятельства происшествия неизвестны, удар об ограждение, судя по фото, оказался неслабым. Неизвестно и о состоянии людей, находящихся в машине.



Вероятно, причиной ДТП стал сильный ливень, из-за которого водитель мог не справиться с управлением. Будьте аккуратнее на дорогах.