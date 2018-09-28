В Екатеринбурге неизвестные выбросили гору коровьих и лошадиных голов

11:59 | 30.09.2018

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В Екатеринбурге в контейнеры для мусора на улице Ангарской кто-то выбросил головы животных — в немалом количестве. Сейчас жители домов, расположенных рядом с помойкой, жалуются на неприятный запах.



О том, чьи головы находятся в контейнере — лошадиные или коровьи, — точно сказать сложно. Сейчас в соцсетях активно обсуждается, что теперь следует сделать с останками животных. А кто выбросил головы животных — неизвестно.