В Екатеринбурге ночью девушка погибла под колесами автомобиля

В Екатеринбурге в ночь с 29 на 30 сентября на улице Победы водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил девушку. О страшном происшествии сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».По информации очевидцев, ДТП произошло возле дома № 8. Согласно данным очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и переходила дорогу в неположенном месте.Сообщается, что на место ДТП сотрудники полиции прибыли сразу. Спасти девушку не удалось — от полученных травм она скончалась на месте ДТП. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.