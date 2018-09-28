Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:56 | 30.09.2018

fc-ural.ru

ФК «Урал» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1

Вчера, 29 сентября, на «Екатеринбург Арене» футбольная команда «Урал» одержала победу в матче против тульского «Арсенала». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. У «шмелей» эта победа стала третьей подряд.

В первом тайме гости смогли открыть счёт, но оставить за собой преимущество им так и не удалось. Лишь во втором игровом отрезке форвард «Урала» Андрей Панюков сначала сравнял счёт, а потом вывел свою команду в лидеры.

«Волевая победа. Пропустили гол, исправили сами ситуацию. Очень важная победа. В раздевалке говорилось о том, что сыграть и для болельщиков нужно, потому что не очень удачное начало дома было и хотелось поблагодарить за терпение и за поддержку. Несмотря на эту плохую погоду, люди пришли, и люди болели. Ребята выложились на 100 %», — отметил на послематчевой конференции главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.

Напомним, следующим соперником свердловских «шмелей» станет казанский «Рубин». Встреча состоится 6 октября на выезде.

Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:53 | 30.09.2018
Холод не помеха: в Екатеринбурге дети прошли крестным ходом под дождем

19:27 | 30.09.2018
Пранкер из Екатеринбурга собирает деньги для депутата, которая пожаловалась на зарплату

17:49 | 30.09.2018
Синоптики предупредили свердловчан о заморозках в первые дни октября

17:36 | 30.09.2018
В Асбесте среди мусора оказались секретные документы МВД

13:54 | 30.09.2018
Суд отправил в СИЗО второго фигуранта по делу о стрельбе в екатеринбургском ресторане

13:52 | 30.09.2018
В Екатеринбурге найден 12-летний мальчик, которого искали с пятницы

13:30 | 30.09.2018
На Тюменском тракте автомобиль врезался в ограждение

13:16 | 30.09.2018
В посёлке Ключевск Берёзовского района сгорел садовый дом и пострадала дорогая иномарка

12:26 | 30.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 сентября 2018 года

12:22 | 30.09.2018
В Невьянске сгорел частный жилой дом

11:59 | 30.09.2018
В Екатеринбурге неизвестные выбросили гору коровьих и лошадиных голов

11:30 | 30.09.2018
В Екатеринбурге ночью девушка погибла под колесами автомобиля

11:06 | 30.09.2018
В Нижнем Тагиле дети из многодетных семей сняли собственный мультфильм

10:56 | 30.09.2018
ФК «Урал» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1

29.09.2018

21:31 | 29.09.2018
В Екатеринбурге покажут фильмы о войне на Украине

21:09 | 29.09.2018
Павел Воля вручил подарки екатеринбуржцам, которые победили в народном экзамене по литературе

20:39 | 29.09.2018
ХК «Автомобилист» обыграл московский «Динамо» со счетом 1:0

19:15 | 29.09.2018
Отопление в Екатеринбурге поступило менее чем в половину домов

19:01 | 29.09.2018
В Екатеринбург привезли частицу Креста Господня

18:42 | 29.09.2018
В честь дня рождения группы «Чайф» в Екатеринбурге появилась памятная доска

15:17 | 29.09.2018
Екатеринбург может принять чемпионат мира по волейболу

14:54 | 29.09.2018
Сегодня в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:17 | 29.09.2018
В Екатеринбурге поймали «золотую» целительницу: женщина обманным путём выманивала драгоценности у девушек

13:48 | 29.09.2018
В Богдановиче вынесен приговор руководителю одного из отделений «Почты России» за хищение вверенного ей имущества

13:07 | 29.09.2018
В ночном ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погибли двое человек

13:01 | 29.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 сентября 2018 года

12:29 | 29.09.2018
В Реже двое подростков ограбили 80-летнюю пенсионерку

11:34 | 29.09.2018
В Свердловской области начинает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

11:14 | 29.09.2018
На Урале закончили ремонтировать железную дорогу, концы которой находятся в разных частях света

11:13 | 29.09.2018
Журналистка Znak.com, которая пропала во время деловой поездки в Челябинск, найдена живой

28.09.2018

22:53 | 28.09.2018
Директор колледжа Ползунова в Екатеринбурге заплатит штраф за рекламу на крыше здания-памятника

22:11 | 28.09.2018
В Екатеринбурге заработала первая фекальная станция

21:13 | 28.09.2018
В Екатеринбурге активисты провели рейд по продуктовым магазинам: выявили много просрочки

17:55 | 28.09.2018
На Урале чиновники несколько лет не могли выделить землю под сельскую больницу

17:37 | 28.09.2018
В Прикамье школьные спортивные площадки и залы доступны людям старшего поколения для занятий спортом

17:21 | 28.09.2018
Свердловчане могут принять участие в Международном дне ходьбы

17:20 | 28.09.2018
Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com

16:36 | 28.09.2018
Сформирован состав свердловского Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными

16:17 | 28.09.2018
Группа из четырех наркосбытчиков осуждена в Каменске-Уральском

16:15 | 28.09.2018
На трассе Екатеринбург — Курган произошло двойное ДТП: один человек погиб, ранены женщина и 4-летний ребенок

15:58 | 28.09.2018
Министр строительства РФ положительно оценил работу властей Прикамья по организации капремонта домов

15:50 | 28.09.2018
СК Зауралья ищет очевидцев смертельной аварии, виновником которой стал сотрудник Росгвардии

15:46 | 28.09.2018
Пермяков приглашают освоить морской бильярд

15:38 | 28.09.2018
В Челябинске перекачивают воду из озера Смолино в озеро Курочкино

15:31 | 28.09.2018
В Свердловской области ожидается штормовой ветер и дожди

15:18 | 28.09.2018
Работники двух предприятий в Кушве пожаловались Охлопкову на задержки зарплаты

15:13 | 28.09.2018
Финансирование программы расселения аварийного жилья в Прикамье будет увеличено до 2,5 миллиарда

15:07 | 28.09.2018
Зауральская дорога в объезд Казахстана передана в федеральную собственность. «Значение у трассы стратегически важное»

14:59 | 28.09.2018
В Екатеринбурге трех арбитражных управляющих осудили за вымогательство

14:44 | 28.09.2018
Уже завтра пройдет комбинированная эстафета «Вечерний Екатеринбург»


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 