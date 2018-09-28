ФК «Урал» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1

10:56 | 30.09.2018

fc-ural.ru

Вчера, 29 сентября, на «Екатеринбург Арене» футбольная команда «Урал» одержала победу в матче против тульского «Арсенала». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. У «шмелей» эта победа стала третьей подряд.



В первом тайме гости смогли открыть счёт, но оставить за собой преимущество им так и не удалось. Лишь во втором игровом отрезке форвард «Урала» Андрей Панюков сначала сравнял счёт, а потом вывел свою команду в лидеры.



«Волевая победа. Пропустили гол, исправили сами ситуацию. Очень важная победа. В раздевалке говорилось о том, что сыграть и для болельщиков нужно, потому что не очень удачное начало дома было и хотелось поблагодарить за терпение и за поддержку. Несмотря на эту плохую погоду, люди пришли, и люди болели. Ребята выложились на 100 %», — отметил на послематчевой конференции главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Напомним, следующим соперником свердловских «шмелей» станет казанский «Рубин». Встреча состоится 6 октября на выезде.