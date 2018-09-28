Павел Воля вручил подарки екатеринбуржцам, которые победили в народном экзамене по литературе

21:09 | 29.09.2018

Фото: Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга

Накануне в Екатеринбурге впервые прошёл народный экзамен по литературе. Принять участие в нём мог каждый желающий. Насколько хорошо горожане знают русскую классику, проверяли учёные: авторами экзаменационных заданий стали известные российские филологи и писатели.



Площадками для проведения народного экзамена стали Городской библиотечный информационный центр и библиотека № 17. Вопросы, на которые участникам экзамена нужно было ответить за ограниченный промежуток времени, зачитывали радиоведущие Александр Цариков и Даниил Румянцев.



Как можно было догадаться, вопросы были отнюдь не из разряда ЕГЭ по литературе, а гораздо сложнее. Например, участникам нужно было вспомнить, какого цвета был фрак у Чичикова из «Мёртвых душ» Гоголя, или, прослушав фрагмент фильма, ответить, как звали князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот». Никто из участников не смог ответить правильно на все вопросы, но лучших из конкурсантов всё же смогли обнаружить.



Так, победителями народного экзамена по литературе стали Наталья Антрус (31 балл) и Анастасия Горбунова (20 баллов) из 48 сражавшихся за звание знатока отечественной литературы на разных площадках. Подарки победителям — грамоты и футболки из коллекции одежды «Великие и любимые», посвященной русским классикам, — вручила звёздная пара Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Кстати, именно звезда Comedy Club является автором этой коллекции.