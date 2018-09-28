ХК «Автомобилист» обыграл московский «Динамо» со счетом 1:0

20:39 | 29.09.2018

Сегодня в Екатеринбурге, на домашней арене, хоккейный клуб «Автомобилист» встретился с московским «Динамо». Матч завершился победой хозяев арены в основное время со счётом 1:0. Это уже двенадцатая победа «Автомобилиста» подряд.



«Команда соперников — очень организованная и мастеровитая. Постарались мы сегодня выключить лидеров команды “Динамо”, и нам отчасти это удалось. Конечно, не совсем, но в какой-то мере нам это помогло. Спасибо парням нашим за стойкость в обороне и за настырность в атаке», — прокомментировал ход игры тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Исход матча удалось определить лишь в третьем периоде. Автором единственного гола оказался лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/2018 Найджел Доус. Таким образом, уральский клуб по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.



«“Автомобилист” — хорошая и добротная команда. По турнирной таблице видно, что “Автомобилист” играет правильный хоккей, — отметил после игры главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьев. — Тяжело было. Мы, конечно, готовились. Мы прекрасно понимали, что команда играет без поражения. Мы хотели это переломить, но, к сожалению, не получилось».



Теперь «Автомобилист» завершил домашнюю серию игр и отправляется на выезд. Во Владивостоке 3 октября «шофёры» встретятся с «Адмиралом». Затем предстоят игры против хабаровского «Амура», пекинского «Куньлуня» и магнитогорского «Металлурга». Домой «Автомобилист» вернётся лишь 12 октября, где примет на своей арене команду «Сибирь».