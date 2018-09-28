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19:15 | 29.09.2018
m.fishki.net
Отопление в Екатеринбурге поступило менее чем в половину домов
Зато теплом обеспечили уже более 70 % объектов социальной сферы — более 4,7 тысячи зданий. Так, согласно данным на вчерашний день, отопление появилось в 133 школах, 341 детсаде, 125 больницах, 52 учреждениях культуры и т. д.
«К 1 октября батареи станут горячими во всех объектах социальной сферы. Перед нами поставлена цель обеспечить город теплом до 10 октября, и мы, как и каждый год, выполним эту задачу на 100 %», — пообещал замглавы администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.
Напомним, запуск тепла в Екатеринбурге стартовал 17 сентября. В систему городского отопления входят более 100 источников тепла, более 450 тепловых пунктов и 4 000 километров сетей.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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