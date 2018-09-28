Отопление в Екатеринбурге поступило менее чем в половину домов

19:15 | 29.09.2018

m.fishki.net

В Екатеринбурге стартовал четвёртый и последний этап заполнения тепломагистралей горячей водой. Но отапливаются только 40 % жилых домов уральской столицы. Ждать тепла горожанам придётся до 10 октября.



Зато теплом обеспечили уже более 70 % объектов социальной сферы — более 4,7 тысячи зданий. Так, согласно данным на вчерашний день, отопление появилось в 133 школах, 341 детсаде, 125 больницах, 52 учреждениях культуры и т. д.



«К 1 октября батареи станут горячими во всех объектах социальной сферы. Перед нами поставлена цель обеспечить город теплом до 10 октября, и мы, как и каждый год, выполним эту задачу на 100 %», — пообещал замглавы администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.



Напомним, запуск тепла в Екатеринбурге стартовал 17 сентября. В систему городского отопления входят более 100 источников тепла, более 450 тепловых пунктов и 4 000 километров сетей.