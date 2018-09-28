В Екатеринбург привезли частицу Креста Господня

19:01 | 29.09.2018

godenovo.ru

В Екатеринбург прибыла святыня — Животворящий Крест Господень. Именно на нём, согласно поверью, распяли Иисуса Христа. В Храме на Крови уникальная находка останется до четверга.



После посещения уральской столицы реликвия отправится дальше в турне по городам России. Ее постоянный дом — храм в селе Годеново близ Переславля-Залесского.



Как отметили в Екатеринбургской епархии, демонстрация святыни приурочена к православному празднику Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября по новому стилю уже больше трёх веков.