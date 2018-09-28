В честь дня рождения группы «Чайф» в Екатеринбурге появилась памятная доска

18:42 | 29.09.2018

Фото: соцсети

Сегодня свердловская группа «Чайф» отмечает свой день рождения. Ровно 33 года назад, будучи ещё студентами, музыканты дали концерт в Центре культуры «Молодёжный» в Екатеринбурге. Там памятную табличку с датой первого концерта и повесили.



«А в это время в Екатеринбурге на здании ДК МЖК, где произошёл первый концерт группы под названием "Чайф", установлена памятная доска. Спасибо, родные! С праздником нас с вами!» — написано на странице группы в соцсетях.



Сегодня свой день рождения мэтры свердловского рока отмечают во Владивостоке.



Напомним, свой первый концерт музыканты дали 29 сентября 1985 года в ДК молодёжного жилого комплекса, построенного самими жильцами — студентами уральского политеха, среди которых был и лидер «Чайфа» Владимир Шахрин.