Сегодня в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:54 | 29.09.2018

ekburg.tv

Сегодня, в последнюю субботу сентября, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают: отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.



В ГУ МЧС по Свердловской области напоминают: при усилении ветра следует быть особенно бдительными при нахождении на улице. Так, от ураганных порывов запрещено прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенным зданиями и под деревьями.



Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.



Спасатели просят обратить внимание и на парковку машин. Опасно оставлять их под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций, которые могут обрушиться.