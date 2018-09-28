В Екатеринбурге поймали «золотую» целительницу: женщина обманным путём выманивала драгоценности у девушек

14:17 | 29.09.2018

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали целительницу-шантажистку, которая обманным путём выманивала у девушек драгоценности. Взамен предлагала услуги по снятию порчи.



Инцидент, который и вывел правоохранителей на след лжецелительницы, произошёл больше месяца назад в Екатеринбурге. В Чкаловском районе она встретила 20-летнюю девушку и попросила её помочь с поиском квартиры. На её отказ обманщица пригрозила: девушку ждут неприятности, и на её семье порча. Тогда она, находясь будто бы под гипнозом, сама отдала женщине свои украшения и наличные деньги – боялась, что порча действительно есть. В общей сложности от потерпевшей гадалка получила 65 тысяч рублей.



Обманщица пообещала ей: вернёт драгоценности через несколько дней, после проведения тайного обряда. Но в указанное время так и не появилась. После этого потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.



Задержанной оказалась 43-летняя «целительница» из Верхнего Уфалея. Безработную Рубину Козловскую потерпевшая узнала на очной ставке. Женщина признала свою вину. Стражи правопорядка предполагают: задержанная могла промышлять карманными кражами в крупных торговых центрах и продуктовых гипермаркетах уральской столицы.



Кстати, Козловская и ранее отбывала срок – за хранение наркотиков. Теперь за мошенничество ей грозит до двух лет тюрьмы.