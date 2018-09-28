В Богдановиче вынесен приговор руководителю одного из отделений «Почты России» за хищение вверенного ей имущества

13:48 | 29.09.2018

Городской суд Богдановича вынес приговор в отношении 21-летней жительницы города, работавшей руководителем одного из почтовых отделений района. Она была признана виновной в хищении материальных ценностей и денежных средств ФГУП «Почта России» на общую сумму более 175 тысяч рублей.



В ходе судебного заседания было установлено, что, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи в селе Байны, с середины ноября 2017 по 15 февраля 2018 года подсудимая, пользуясь служебным положением, систематически присваивала знаки почтовой оплаты, лотерейные билеты и денежные средства из кассы.



Заподозрив своего работника в нечестности, руководство «Почты России» создало специальную комиссию, которая провела в отделении почтовой связи села Байны ревизию. В ходе проведения ревизионных мероприятий была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 175 092,53 рубля.



По окончании ревизии руководство почты сообщило о преступлении, совершённом их сотрудником, в ОВД города Богдановича, где в отношении подозреваемой было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата»).



В ходе следствия молодая женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, в связи с этим на период ведения следствия в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Городской суд Богдановича, учитывая мнение государственного обвинителя, все обстоятельства уголовного дела, а также признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимой, назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.



Приговор в законную силу не вступил.