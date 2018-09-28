В ночном ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погибли двое человек

13:07 | 29.09.2018

Фото: 72.ru

Накануне ночью на 295-м километре трассы Тюмень — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Отечественный автомобиль столкнулся с большегрузом. Водитель и пассажир легковушки погибли моментально.



ДТП произошло в 23:55. По предварительным данным, Lada Kalina решила пойти на обгон, но из-за тусклого ночного освещения, узкой дороги и несоблюдения скоростного режима врезалась в фуру Mercedes с полуприцепом. В результате аварии погибли 29-летний водитель легковушки и его 34-летний пассажир.



Обстоятельства ДТП выясняются.



В Госавтоинспекции напоминают: в тёмное время суток необходимо выдерживать безопасную скорость движения. Особенно в условиях плохой видимости и при наличии осадков в виде дождя, града и снега.