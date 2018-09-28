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12:29 | 29.09.2018
В Реже двое подростков ограбили 80-летнюю пенсионерку
В ходе обхода жилого сектора похищенная сумка была обнаружена сотрудниками полиции буквально в 50 метрах от места совершения преступления, возле забора школы № 3.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершили два несовершеннолетних юноши 14 и 15 лет, проживающие в Режевском районе.
Свой поступок подростки объяснили просто. Гуляя по городу, они решили что-нибудь украсть. Проходя по улице Ленина, заметили пожилую женщину с сумкой и проследовали за ней во двор дома, куда она зашла. 15-летний авантюрист спрятался за гаражами и остался ждать своего товарища, а 14-летний подбежал к женщине и, выхватив у неё сумку, вернулся к другу. Осмотрев сумку, начинающие грабители нашли в ней кошелек с деньгами, поделили их, а сумку выбросили.
Сейчас одному из подростков, тому, который ожидал товарища за гаражами, грозит ответственность по статье 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), второму же, выхватившему сумку у бабушки, придётся отвечать за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж).
© «Вечерние Ведомости»
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