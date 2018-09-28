Новости дня
11:34 | 29.09.2018
Фото: цдодд.рф
В Свердловской области начинает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Позвонив по телефонам горячей линии, вы сможете узнать, зачем нужна прививка от гриппа, где можно её поставить и как правильно это сделать, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, какие штаммы входят в вакцину. Кроме этого, врачи разъяснят правила ношения маски, расскажут, в каких случаях следует обращаться за медицинской помощью, и дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидемиологический сезон.
Задать интересующие вас вопросы можно по телефонам горячей линии:
• Областное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - (343) 270-15-97, (343) 270-15-62;
• Центральный Екатеринбургский - (343) 375-61-82, (343) 278-38-36, (343) 375-77-97
• Северный Екатеринбургский - (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8;
• Южный Екатеринбургский - (343) 210-83-97, (343) 266-55-15;
• Алапаевский - (34346) 3-18-66;
• Асбестовский - (34365) 6-70-28, 8-902-26-030-13, (34365) 2-48-78, (34365) 2-48-12;
• Ирбитский - (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87;
• Каменск-Уральский - 8 (3439) 36-43-84;
• Качканарский - (34344) 2-53-00, (34341) 6-38-27;
• Красноуфимский - (34394) 7-59-40;
• Нижнетагильский - (3435) 47-64-13, (3435) 47-64-02;
• Первоуральский - 8-800-222-45-60;
• Североуральский - (34380) 2-34-56, (34386) 2-18-72, (34384) 6-30-61;
• Серовский - 8-952-734-02-10, (34380) 6-42-86;
• Талицкий - (34371) 2-18-98, (34367) 2-24-99, (34375) 2-05-80.
© «Вечерние Ведомости»
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