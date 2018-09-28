Журналистка Znak.com, которая пропала во время деловой поездки в Челябинск, найдена живой

11:13 | 29.09.2018

Фото: Znak.com

Накануне ночью правоохранителям Челябинска удалось выйти на след Ирины Крючковой — журналистки уральской интернет-газеты Znak.com. Корреспондент пропала три дня назад, во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск. За один вечер в полицию поступило сразу несколько заявлений о её исчезновении.



В Челябинск Ирина отправилась 25 сентября около 15 часов дня. Примерно в 16:30 она созвонилась с женщиной, которая ждала её в Челябинске, и сказала, что скоро будет. Однако у журналистки произошёл конфликт с водителем автомобиля по поводу остановки (вероятно, женщина воспользовалась сервисом BlaBlaCar). После этого её телефон отключился. Первым тревогу забил коллега Ирины Игорь Пушкарёв.



Журналистку искали целых три дня. Её телефон по-прежнему был отключён, однако правоохранителям Челябинской и Свердловской области удалось выяснить, что перед отключением аппарат находился в южноуральской столице в районе РК «Галактика развлечений».



«Ирина Крючкова нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает. Это не криминальная история», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналистку помогли найти публикации СМИ.



В настоящее время причины исчезновения Ирины Крючковой выясняют сотрудники ГУ МВД по Свердловской области.