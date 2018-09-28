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11:13 | 29.09.2018
Фото: Znak.com
Журналистка Znak.com, которая пропала во время деловой поездки в Челябинск, найдена живой
В Челябинск Ирина отправилась 25 сентября около 15 часов дня. Примерно в 16:30 она созвонилась с женщиной, которая ждала её в Челябинске, и сказала, что скоро будет. Однако у журналистки произошёл конфликт с водителем автомобиля по поводу остановки (вероятно, женщина воспользовалась сервисом BlaBlaCar). После этого её телефон отключился. Первым тревогу забил коллега Ирины Игорь Пушкарёв.
Журналистку искали целых три дня. Её телефон по-прежнему был отключён, однако правоохранителям Челябинской и Свердловской области удалось выяснить, что перед отключением аппарат находился в южноуральской столице в районе РК «Галактика развлечений».
«Ирина Крючкова нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает. Это не криминальная история», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналистку помогли найти публикации СМИ.
В настоящее время причины исчезновения Ирины Крючковой выясняют сотрудники ГУ МВД по Свердловской области.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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