Директор колледжа Ползунова в Екатеринбурге заплатит штраф за рекламу на крыше здания-памятника

22:53 | 28.09.2018

eanews.ru

В Екатеринбурге на директора колледжа имени Ползунова составили административный иск: 9 лет он не снимал рекламу «Мотив» с памятника архитектуры. Теперь ему грозит штраф 20 тысяч рублей. Неравнодушные горожане уверены: за почти 10 лет, что сотовая компания пользовалась популярностью, этих денег очень мало.



В 2004 году руководство колледжа заключило договор с предпринимателем, которому за деньги было позволено размещать «наружку». Но спустя 5 лет – в 2009 году – учебному заведению выдали охранное обязательство как пользователю объекта культурного наследия. Документ запрещает размещать любые не касающиеся деятельности колледжа конструкции на северном и восточном фасадах, а также на видимых скатах крыши.



«Также нельзя самовольно устанавливать или согласовывать установку рекламных и информационных носителей на памятник и перед его фасадами, в том числе на тротуарах и газонах, недопустимо установление дополнительных ограждений на памятнике или прилегающей к нему территории», – отмечается в релизе суда.



Теперь компании сотовой связи придётся снести огромный щит площадью 115 кв.м., а директору учебного заведения – выплатить суду 20 тысяч рублей административного штрафа. Руководитель колледжа попытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.