В Екатеринбурге активисты провели рейд по продуктовым магазинам: выявили много просрочки

21:13 | 28.09.2018

chert-poberi.ru

Екатеринбургские активисты провели рейд по продуктовым супермаркетам. В зону опасности попали «Магнит» и «Мегамарт» на Эльмаше.



В «Магните» на Стачек, 4, чего только не нашли: и две упаковки с просроченным салатом по-корейски, и 4 просроченных рыбины, по 3 бутылки соуса и булочек и даже 10 банок пива. Несколько товаров и вовсе были без маркировки.



В «Мегамарте» на Фронтовых Бригад общественникам тоже как будто «поляну» накрыли: и 2 просроченных торта, и 13 упаковок конфет, и битые банки. Активисты проверили даже шоколадные батончики — просроченных нашли целых 9 штук.



