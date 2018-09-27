Свердловчане могут принять участие в Международном дне ходьбы

17:21 | 28.09.2018

территория19.рф

Свердловская область присоединится к Международному дню ходьбы. Спортивные мероприятия пройдут 29-30 сентября в 19 муниципальных образованиях. Ожидается, что участие в них примут 12 тысяч человек. Главный старт будет организован в Каменске-Уральском.



«Во многих муниципалитетах области к Международному дню ходьбы будут приурочены городские спортивные фестивали. Они пройдут не на спортивных объектах, а в городских парках, куда можно прийти всей семьей и с друзьями. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности», - отмечает министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



Международный день ходьбы проводится при поддержке международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) более 20 лет.