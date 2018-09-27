Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:21 | 28.09.2018

территория19.рф

Свердловчане могут принять участие в Международном дне ходьбы

Свердловская область присоединится к Международному дню ходьбы. Спортивные мероприятия пройдут 29-30 сентября в 19 муниципальных образованиях. Ожидается, что участие в них примут 12 тысяч человек. Главный старт будет организован в Каменске-Уральском.

«Во многих муниципалитетах области к Международному дню ходьбы будут приурочены городские спортивные фестивали. Они пройдут не на спортивных объектах, а в городских парках, куда можно прийти всей семьей и с друзьями. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности», - отмечает министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Международный день ходьбы проводится при поддержке международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) более 20 лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:55 | 28.09.2018
На Урале чиновники несколько лет не могли выделить землю под сельскую больницу

17:37 | 28.09.2018
В Прикамье школьные спортивные площадки и залы доступны людям старшего поколения для занятий спортом

17:24 | 28.09.2018
Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com

17:21 | 28.09.2018
Свердловчане могут принять участие в Международном дне ходьбы

17:20 | 28.09.2018
Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com

16:36 | 28.09.2018
Сформирован состав свердловского Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными

16:17 | 28.09.2018
Группа из четырех наркосбытчиков осуждена в Каменске-Уральском

16:15 | 28.09.2018
На трассе Екатеринбург — Курган произошло двойное ДТП: один человек погиб, ранены женщина и 4-летний ребенок

15:58 | 28.09.2018
Министр строительства РФ положительно оценил работу властей Прикамья по организации капремонта домов

15:50 | 28.09.2018
СК Зауралья ищет очевидцев смертельной аварии, виновником которой стал сотрудник Росгвардии

15:46 | 28.09.2018
Пермяков приглашают освоить морской бильярд

15:38 | 28.09.2018
В Челябинске перекачивают воду из озера Смолино в озеро Курочкино

15:31 | 28.09.2018
В Свердловской области ожидается штормовой ветер и дожди

15:18 | 28.09.2018
Работники двух предприятий в Кушве пожаловались Охлопкову на задержки зарплаты

15:13 | 28.09.2018
Финансирование программы расселения аварийного жилья в Прикамье будет увеличено до 2,5 миллиарда

15:07 | 28.09.2018
Зауральская дорога в объезд Казахстана передана в федеральную собственность. «Значение у трассы стратегически важное»

14:59 | 28.09.2018
В Екатеринбурге трех арбитражных управляющих осудили за вымогательство

14:44 | 28.09.2018
Уже завтра пройдет комбинированная эстафета «Вечерний Екатеринбург»

14:23 | 28.09.2018
Запущен производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский»

14:00 | 28.09.2018
Пермский автобус №14 вернулся на Островского

13:44 | 28.09.2018
В Екатеринбурге могут построить «зеленые» дома: без центрального отопления и электричества

13:32 | 28.09.2018
За долг у пермяка арестовали айфон

13:30 | 28.09.2018
Синоптики прогнозируют в Зауралье сильный ветер

13:17 | 28.09.2018
В Белоярке ревизоры выявили нарушения при выполнении муниципального контракта компанией депутата

13:16 | 28.09.2018
В выходные в Перми будет закрыто движение по улице Вагановых

13:15 | 28.09.2018
Путин похвалил Свердловскую область за сотрудничество с Азербайджаном

13:00 | 28.09.2018
Свердловская прокуратура выявила более 800 нарушений состояния дорог

12:49 | 28.09.2018
Связисты развенчали миф об интернет-зависимой молодежи

12:48 | 28.09.2018
Пермский МФЦ примет на работу робота

12:46 | 28.09.2018
Металлургический район Челябинска одним из первых ликвидирует проблему мусора

12:39 | 28.09.2018
В Перми протестируют электробус

12:27 | 28.09.2018
Заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин: «Выходные у коммунальщиков отменяются»

12:13 | 28.09.2018
В выходные в Перми сохранится холодная погода

12:05 | 28.09.2018
Екатеринбуржцев снова предупреждают о возможных перебоях в работе линии «02»

11:44 | 28.09.2018
На Урале директора учреждения культуры осудили за фиктивное трудоустройство сына

11:25 | 28.09.2018
Прокуратура требует обеспечить сохранность дома на Гоголя, где находится музей «Гамаюн»

11:01 | 28.09.2018
В свердловских муниципалитетах работают «горячие линии» по пуску тепла

10:41 | 28.09.2018
В уральской столице разрабатывают комплексную программу законопослушного поведения на дорогах

10:33 | 28.09.2018
Лавров презентовал в штаб-квартире ООН заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

10:15 | 28.09.2018
Высокинский встретится с жителями дома, который собираются снести ради нового зала филармонии

09:50 | 28.09.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, обманувшим пять банков на 10 млн рублей

09:35 | 28.09.2018
Мэр Екатеринбурга о строительстве храма Святой Екатерины: «Решение принято, надо идти и делать»

09:18 | 28.09.2018
Александр Высокинский: «Главная задача — избавиться от «фантомных болей»

09:01 | 28.09.2018
В Каменске-Уральском полицейских обвиняют в избиении несовершеннолетних

27.09.2018

22:47 | 27.09.2018
Одиннадцатая победа подряд: ХК «Автомобилист» всухую обыграл «Северсталь»

20:51 | 27.09.2018
В Свердловской области в жутком ДТП погибла семейная пара

20:33 | 27.09.2018
В Екатеринбурге сотрудники полиции установили, кто является матерью трехлетнего мальчика, которого нашли на Блюхера

20:06 | 27.09.2018
В Екатеринбурге на балконе дома на Рассветной, откуда выпал пятиклассник, подросток устроил опасные посиделки

18:47 | 27.09.2018
Апелляционный суд ужесточил приговор зауральскому депутату за смертельное ДТП

18:33 | 27.09.2018
Для «борзого» директора завода из Нижнего Тагила запросили четыре года колонии и штраф в 500 тысяч рублей


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 