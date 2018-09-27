Группа из четырех наркосбытчиков осуждена в Каменске-Уральском

16:17 | 28.09.2018

topre.ru

В Каменске-Уральском вынесен приговор жителю Казани Искандеру Самерханову, а также трем жителям Каменска-Уральского: Денису Щелконогову, Евгению Пошехонову и Евгении Смольниковой.



Установлено, что с сентября 2016 года по январь 2018 года преступная группа занималась сбытом наркотиков на территории Каменска-Уральского и Каменского района. Руководителем преступного сообщества был житель Казани, трое свердловчан получали, расфасовывали и упаковывали наркотические средства, а также размещали их на территории города и района. Друг с другом они не были знакомы.



«Всего в ходе предварительного следствия из незаконного оборота изъято свыше 1,8 кг наркотических средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Самерханов приговорен к 17 с половиной годам в колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей, Щелконогов — к 15 с половиной годам строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей, Пошехонов — к 14 с половиной годам со штрафом в размере 200 тысяч рублей, Смольникова — к 14 с половиной годам со штрафом в 150 тысяч рублей.