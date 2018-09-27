Работники двух предприятий в Кушве пожаловались Охлопкову на задержки зарплаты

15:18 | 28.09.2018

letanovosti.ru

Сегодня, 28 сентября, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков провел личный прием граждан в Кушве и получил жалобы от жителей.



Так, работники Баранчинского электромеханического завода и Кушвинского хлебокомбината сообщили прокурору о несвоевременной выплате зарплаты. Один из жителей заявил о несогласии с размером назначенной ему «военной» пенсии, женщина пожаловалась на ненадлежащие условия проживания в доме, еще одна жительница написала обращение с жалобой на действия судебных приставов.



«По всем поступившим в ходе личного приема заявлениям прокурором области Сергеем Алексеевичем Охлопковым даны конкретные поручения, организованы незамедлительные проверки, ход и результаты которых будут проконтролированы», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.