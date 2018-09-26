В Екатеринбурге могут построить «зеленые» дома: без центрального отопления и электричества

13:44 | 28.09.2018

m.ngzt.ru

5-7 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет V Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, одной из тем которого станет «зеленое строительство».



В том числе, будут представлены проекты жилых и офисных домов будущего, которые не требуют подключения к системам центрального отопления, водо- и электроснабжения. Такие дома оказывают минимальное влияние на окружающую среду: они используют внутренние ресурсы и практически не нуждаются в потреблении тепловой энергии от внешних систем.



«Расход энергии для отопления такого дома за год не превышает 15 киловатт-часов на единицу площади (сейчас норма годового расхода энергии на отопление составляет от 95 до 195 киловатт-часов)», - отмечают организаторы форума.



Сейчас в России построено порядка 500 «зеленых» домов. Планируется, что такие здания появятся и в Екатеринбурге.



Кроме того, в рамках форума буду представлены футурологические концепции зеленых городов, использующие энергию солнца, ветра и дождевой воды, а также проекты деревянных небоскребов в Чикаго и Цюрихе и тропических садов в Москве.