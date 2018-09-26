В Белоярке ревизоры выявили нарушения при выполнении муниципального контракта компанией депутата

13:17 | 28.09.2018

Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку деятельности бывшей администрации муниципалитета во главе с Павлом Юдиным. Поводом послужила внеплановая ревизия сотрудников финансового контроля из действующей мэрии, которая выявила нарушения при выполнении муниципального контракта на сумму 647,6 тысяч рублей, согласно которому подрядчик должен был заменить систему отопления и провести иные работы в детском саду №10 «Ромашка», расположенного в поселке Студенческом. Работы выполняла компания ООО «Строитель», которой руководит депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков. Он же вошел в состав комиссии, которая принимала выполненные работы (приняты по акту от 22 августа 2017г., есть в распоряжении редакции).



Как выяснили проверяющие, при выполнении контракта была завышена стоимость работ по локальному сметному расчету от 3 мая 2017 года на ремонт овощехранилища и выгребной ямы (работы выполнялись ООО «Строитель», стоимость по договору составила 256,6 тысяч рублей), нецелевые расходы из бюджета БГО в нарушение Бюджетного кодекса РФ составили 52,7 тысячи рублей. Акт выполненных работ от 16 мая 2017 г.Работы оплачены полностью.



Кроме этого, в нарушение порядка принятия выполненных работ по трем договорам от 13 сентября, 8 августа и 3 мая 2017 года, заключенным с ООО «Строитель» приемочная комиссия не создавалась. Акты приемки со стороны подрядчика подписаны Иваном Десятковым, со стороны заказчика – заведующей детским садом.



Также в локальных сметных расчетах не учтены возвратные суммы от сдачи металлоконструкций на металлолом. В результате нецелевые расходы из бюджета БГО составили 85,5 тысяч рублей (5,7 тонн металлолома, из расчета 15 тысяч рублей за тонну).



Но что самое интересное – дважды прошла оплата за одни и те же работы. Так, ООО «Строитель» по договору от 8 августа 2017 года в соответствии с локально-сметным расчетом по замене подающей магистрали отопления на сумму 212,9 тысяч рублей был проведен ремонт пола в младшей группе. Работы приняты по акту приемки от 24 августа 2017 г. и оплачены полностью. Однако 13 сентября 2017 года заключается новый договор с ООО «Строитель» по ремонту пола в этом же помещении на сумму 78 тысяч 362 рублей, и оплата вновь проводится, но уже без проведения работ. То есть компания депутата Десяткова дважды получила средства из бюджета муниципалитета. Акт проверки отдела финансового контроля передан в прокуратуру, которая должна дать оценку действиям Десяткова и подчиненных бывшего главы Белоярки Павла Юдина.