Новости дня
13:17 | 28.09.2018
В Белоярке ревизоры выявили нарушения при выполнении муниципального контракта компанией депутата
Как выяснили проверяющие, при выполнении контракта была завышена стоимость работ по локальному сметному расчету от 3 мая 2017 года на ремонт овощехранилища и выгребной ямы (работы выполнялись ООО «Строитель», стоимость по договору составила 256,6 тысяч рублей), нецелевые расходы из бюджета БГО в нарушение Бюджетного кодекса РФ составили 52,7 тысячи рублей. Акт выполненных работ от 16 мая 2017 г.Работы оплачены полностью.
Кроме этого, в нарушение порядка принятия выполненных работ по трем договорам от 13 сентября, 8 августа и 3 мая 2017 года, заключенным с ООО «Строитель» приемочная комиссия не создавалась. Акты приемки со стороны подрядчика подписаны Иваном Десятковым, со стороны заказчика – заведующей детским садом.
Также в локальных сметных расчетах не учтены возвратные суммы от сдачи металлоконструкций на металлолом. В результате нецелевые расходы из бюджета БГО составили 85,5 тысяч рублей (5,7 тонн металлолома, из расчета 15 тысяч рублей за тонну).
Но что самое интересное – дважды прошла оплата за одни и те же работы. Так, ООО «Строитель» по договору от 8 августа 2017 года в соответствии с локально-сметным расчетом по замене подающей магистрали отопления на сумму 212,9 тысяч рублей был проведен ремонт пола в младшей группе. Работы приняты по акту приемки от 24 августа 2017 г. и оплачены полностью. Однако 13 сентября 2017 года заключается новый договор с ООО «Строитель» по ремонту пола в этом же помещении на сумму 78 тысяч 362 рублей, и оплата вновь проводится, но уже без проведения работ. То есть компания депутата Десяткова дважды получила средства из бюджета муниципалитета. Акт проверки отдела финансового контроля передан в прокуратуру, которая должна дать оценку действиям Десяткова и подчиненных бывшего главы Белоярки Павла Юдина.
© «Вечерние Ведомости»
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