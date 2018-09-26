Путин похвалил Свердловскую область за сотрудничество с Азербайджаном

13:15 | 28.09.2018

kremlin.ru

Свердловская область входит в число российских регионов-лидеров по выстраиванию отношений с Азербайджанской Республикой, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку.



«Отмечу, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работает порядка 70 регионов Российской Федерации. Лидерами здесь, безусловно, являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская области», - сказал Путин.



По итогам 2017 года товарооборот Азербайджана и Свердловской области вырос на 11%. В 2018 году он тоже увеличился и на данный момент составил почти 54 млн долларов.



Напомним, что столица Азербайджана Баку соперничает с Екатеринбургом за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.



«Считаю, что работа на этом треке не сделала Баку и Екатеринбург соперниками. Она обогатила нас новыми знаниями, новыми единомышленниками, новым опытом», - отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.