Свердловская прокуратура выявила более 800 нарушений состояния дорог

13:00 | 28.09.2018

За текущий период прокуратура выявила в Свердловской области 837 нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.



«Внесено 146 представлений, в суды общей юрисдикции направлено 198 исковых заявлений о возложении на балансодержателей автомобильных дорог обязанности обеспечить их надлежащее эксплуатационное состояние», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Так, после вмешательства прокуратуры отремонтированы следующие участки дорог: переулок Озерный и улица Ленина в поселке Верхняя Сысерть, улицы Кирова, Шадрина, 1 - Советская и Ударная в поселке Черноисточинск.



Органы прокуратуры продолжают проверки состояния дорог.