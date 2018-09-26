Новости дня
12:49 | 28.09.2018
Связисты развенчали миф об интернет-зависимой молодежи
Статистика оператора внесла коррективы в распространенное мнение, что самые продвинутые пользователи передачи данных — это молодежь 16–25 лет. Больше всего интернет-активных абонентов оказалось среди людей среднего возраста 36–45 лет. Именно они выбирают самый быстрый 4G-интернет в стране, подключают тарифы с безлимитом на общение и качают со смартфона «тяжелый» контент — аудио и видео.
По частоте обращений в течение дня предпочтения пользователей распределились следующим образом: просмотр страниц через браузер, загрузка видео, аудио, затем социальные сети и мессенджеры.
«Абоненты в возрастной категории 30–42 года находятся в самом экономически и социально активном возрасте. У них есть деньги на приобретение продвинутых гаджетов и покупки в онлайне, на повестке дня множество задач, которые удобно решать с помощью финансовых приложений, планировщиков и трекеров, и все они требуют постоянного доступа в интернет. Кроме того, эти люди помнят время, когда смартфонов не было, и поэтому высоко ценят мобильность и оперативный доступ к информации», — отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
По объему ежедневного трафика лидируют «МегаФон.ТВ» и видеохостинг Rutube. Из социальных сетей среднестатистический абонент чаще всего заходит во «ВКонтакте», из почтовых сервисов выбирает mail.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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