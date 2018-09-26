Екатеринбуржцев снова предупреждают о возможных перебоях в работе линии «02»

12:05 | 28.09.2018

openpolice.ru

Завтра, 29 сентября, в Екатеринбурге возможен сбой в работе телефона 02. Это связано с проведением технических работ на телефонной станции в Управлении внутренних дел по Екатеринбургу.



«В течение нескольких часов возможны перебои в работе телефонной связи по линии "02"», — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Граждане могут обращаться в дежурные части отделов полиции по следующим телефонам:



ОП № 1 УМВД (Кировский р-н) - 356-42-01;

ОП № 2 УМВД (Кировский р-н) - 356-42-02;

ОП № 3 УМВД (Кировский р-н) - 356-42-03;

ОП № 4 УМВД (Ленинский р-н) - 356-42-04;

ОП № 5 УМВД (Ленинский р-н) - 356-42-05;

ОП № 6 УМВД (Октябрьский р-н) - 356-42-06;

ОП № 7 УМВД (Октябрьский р-н) - 356-42-07;

ОП № 8 УМВД (Верх-Исетский р-н) - 356-42-08;

ОП № 9 УМВД (Верх-Исетский р-н) - 356-42-09;

ОП № 10 УМВД (Железнодорожный р-н) - 356-42-10;

ОП № 11 УМВД (Железнодорожный р-н) - 356-42-11;

ОП № 12 УМВД (Чкаловский р-н) - 356-42-12;

ОП № 13 УМВД (Чкаловский р-н) - 356-42-13;

ОП № 14 УМВД (Орджоникидзевский р-н) - 356-42-14;

ОП № 15 УМВД (Орджоникидзевский р-н) - 356-42-15.



Телефон дежурной части УМВД для обращения граждан в период проведения технических работ: 257-07-56. Контакты территориальных ОВД граждане также могут найти на сайте УМВД.