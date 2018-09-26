На Урале директора учреждения культуры осудили за фиктивное трудоустройство сына

11:44 | 28.09.2018

penzavzglyad.ru

Слободо-Туринский районный суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей 42-летней жительнице села Туринская Слобода Оксане Сабуровой.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина, являясь директором бюджетного учреждения культуры «Слободо-Туринское культурно-досуговое объединение», фиктивно трудоустроила своего сына. За сентябрь — октябрь 2017 года ему была начислена зарплата на общую сумму более 40 тысяч рублей. При этом сын директора не знал о происходящем.



В итоге в отношении Сабуровой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Так как обвиняемая возместила причиненный ущерб, ей назначили наказание в виде штрафа.