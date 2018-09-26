В уральской столице разрабатывают комплексную программу законопослушного поведения на дорогах

10:41 | 28.09.2018

orinfo.ru

В Екатеринбурге разрабатывают комплексную программу под названием «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Она включает более 20 разделов, в том числе надзор народных дружин за соблюдением правил дорожного движения, обучающие мероприятия с детьми, развитие движения юных инспекторов «Безопасное колесо», приобретение спецавтобусов для школьников, оснащение учеников начальной школы световозвращающим оборудованием и многое другое.



Программа будет создана до конца текущего года.