Мэр Екатеринбурга о строительстве храма Святой Екатерины: «Решение принято, надо идти и делать»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался насчет строительства храма Святой Екатерины у Театра драмы в Екатеринбурге. Он отметил, что решение уже принято, осталось его реализовать.Напомним, что храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы. Но и новое место для храма тоже многих не устроило: екатеринбуржцы жалуются, что лишатся прекрасного места для прогулок.«Я к этому отношусь достаточно просто. Решение принято и подписано, нечего обсуждать, надо идти и делать. Если осталось место для дискуссий, значит надо дать возможность высказаться. Но я понимаю, что решение градостроительного совета уже принято», - сказал мэр Александр Высокинский.Ранее стало известно, что храм начнут строить уже в этом году, чтобы успеть к 300-летию города (2023 год).