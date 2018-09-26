Александр Высокинский: «Главная задача — избавиться от «фантомных болей»

09:18 | 28.09.2018

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что на данном этапе главная задача — преодолеть режим противостояния между областными и муниципальными властями.



«Главная задача ближайшего времени — избавиться от «фантомных болей». От режима работы в противостоянии, от недоверия, от режима, когда какая-то неквалифицированная работа могла выдаваться «ну это же не мы, это они». Вход в режим доверительных отношений с областными министрами, с коллегами, кто работал в правительстве со мной на должностях начальников управлений, департаментов. Все это нужно сегодня сделать, и точно так же сделать на уровне администрации», — сказал Александр Высокинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».



Напомним, что Александр Высокинский был избран главой Екатеринбурга 25 сентября. Его кандидатуру поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Высокинский занимал должность вице-губернатора.