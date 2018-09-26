В Каменске-Уральском полицейских обвиняют в избиении несовершеннолетних

09:01 | 28.09.2018

gorobzor.ru

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с целью тщательной проверки доводов двоих подростков о том, что в июле 2018 года к ним якобы было применено насилие со стороны сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Также проводится служебная проверка, которая взята на контроль руководством ГУСБ МВД России.



«В связи с распространением в СМИ и сети Интернет материалов о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении несовершеннолетних местных жителей в г. Каменске-Уральском ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По информации СМИ, двух подростков — молодого человека 17 лет и девушку 15 лет — избивали несколько дней. По словам подростков, насилие к ним применял в том числе начальник отдела № 24 Алексей Андреев. Подросток рассказал, что его вывозили в лес и заставляли копать могилу, девушку били по почкам. Таким образом полицейские якобы выбивали признание в совершении преступления — кражи банковской карты у женщины.