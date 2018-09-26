Одиннадцатая победа подряд: ХК «Автомобилист» всухую обыграл «Северсталь»

22:47 | 27.09.2018

Сегодня в Екатеринбурге ХК «Автомобилист» на домашней арене всухую обыграл «Северсталь» со счётом 4:0. Гости из Череповца активно атаковали ворота уральского голкипера, однако за весь матч забить гол им так и не удалось. Авторами заброшенных шайб у «Автомобилиста» стали Иван Вишневский, Найджел Доус (оформил дубль) и Стефан да Коста. Так, уральский хоккейный клуб одержал 11-ю победу подряд.



«Сегодня предстояла кусачая и организованная команда. Хорошо работают, хорошо парни бьются. Видно, что заряжены были. Я благодарен нашей команде за выдержку. Немного чувствовалась нервозность в первом периоде, потом уже начали держаться за игру. Играли правильно и в обороне, и в атаке. Хочется поздравить вратаря с очередным “сухарём”, дай Бог, не последним. Команда выполнила задания, я очень доволен.» - прокомментировал встречу главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. А главный тренер команды «Северсталь» Александр Гулявцев отметил, что уральские игроки хороши в плане реализации.



Напомним, следующим соперником «Автомобилиста» станет московская команда «Динамо». Встреча состоится 29-ого сентября в 16:30.