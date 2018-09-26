В Екатеринбурге на балконе дома на Рассветной, откуда выпал пятиклассник, подросток устроил опасные посиделки

20:06 | 27.09.2018

"Инцидент.Екатеринбург"/vk.com

В Екатеринбурге жители района ЖБИ сегодня обнаружили подростка, который сидел на общем балконе дома ЖК на улице Рассветной, свесив ноги. Фото ребенка попало в социальные сети и вызвало бурное обсуждение. По словам очевидцев, такие опасные посиделки подростки устраивают часто.



Ситуацию делает хуже то, что неделю назад, 20 сентября, с балкона одного из домов этого же жилищного комплекса сорвался ребенок — он упал с 10-го этажа и разбился насмерть.



Теперь в социальной сети люди спорят о том, как правильнее поступить в этой ситуации, а очевидцы напоминают родителям о необходимости проводить воспитательные беседы со своими детьми.