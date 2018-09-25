Для «борзого» директора завода из Нижнего Тагила запросили четыре года колонии и штраф в 500 тысяч рублей

18:33 | 27.09.2018

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Гособвинение попросило назначить сособственнику ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Денису Кокорину наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Кокорин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).



С апреля 2013 по июль 2015 года Кокорин являлся директором и собственником 50 % акций предприятия.



По версии следствия, обвиняемый, злоупотребляя доверием другого сособственника - владельца других 50 % акций завода - разработал план совершения преступления с целью вывода денежных средств завода на подконтрольную фирму.



«С целью реализации данного умысла обвиняемым, как директором завода, с подконтрольным ООО «УралЭнегоМаш» были заключены заведомо фиктивные договоры поставки товара, после чего были изготовлены и подписаны счета-фактуры, содержащие недостоверную информацию. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени ООО «УралЭнергоМаш», и о переводе денежных средств на счет данного предприятия. Фактически ООО «УралнергоМаш» какие-либо товары по договору не поставляло, о чем обвиняемому было достоверно известно. По данной схеме обвиняемым было выведено свыше 22,9 млн рублей в счет оплаты непоставленных товаров», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



В период с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый, как считает следствие, не платил заработную плату сотрудникам: одним – в течение более двух месяцев, другим – более трех.



Кроме того, в период с октября 2016 года по январь 2017 года не платились налоги. По состоянию на 1 октября 2016 года, задолженность превысила 6 млн рублей.



Кокорин сокрыл более 4,9 млн рублей , не допустив их поступление на расчетные счета предприятия. Чтобы рассчитываться с организациями-кредиторами, он организовал перечисление денег через третьих лиц, минуя расчетные счета предприятия, по которым были прекращены все расходные операции.



«В частности, он давал указания директорам аффилированных организаций, деятельностью которых фактически руководил, производить расчеты с контрагентами за ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» через счета их предприятий», - пояснили в пресс-службе.



Приговор Кокорину огласят 15 октября.



Напомним, что за помощью в выплате зарплаты сотрудники предприятия в ходе прямой линии обратились лично к президенту Владимиру Путину. Затем данное обращение в ходе личной встречи с главой государства было передано главе Свердловской области Евгению Куйвашеву.



«Если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям? И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», - сказал тогда президент.