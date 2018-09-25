За пять лет из аварийных домов в Свердловской области переселено более 18 тысяч человек

18:00 | 27.09.2018

stolicaonego.ru

С 2013 по 2017 годы в Свердловской области в рамках региональной программы из аварийного жилья переселено 18 тысяч 440 человек, такие данные привел министр строительства и архитектуры региона Михаил Волков на заседании областного Совета общественной безопасности.



«В прошлом году завершился срок реализации региональной адресной программы по переселению граждан, финансирование которой велось из консолидированного бюджета. В целом, мероприятия выполнены успешно», – отметил первый вице-губернатор Алексей Орлов.



За пять лет для переселенцев в регионе построено 192 дома в 52 муниципалитетах. В этом году ожидается расселение еще 460 человек.



Алексей Орлов подчеркнул, что недопустимо снижение качества предоставляемых жилых помещений и отступление от требований техрегламентов.