Нижний Тагил присоединился к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

17:34 | 27.09.2018

expertrt.ru

Нижнетагильская агломерация вместе с Екатеринбургской вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года. В Федеральном дорожном агентстве представлен проект программы дорожной деятельности.



По предварительным данным, за пять лет (с 2019 по 2024 год) на ремонт дорог в двух агломерациях Свердловской области планируется привлечь 24,6 млрд рублей из федерального бюджета и 6,8 млрд из регионального. Отмечается, что будут приводиться в порядок не только дороги агломераций, но и внешние, связывающие Екатеринбург и Нижний Тагил с другими населенными пунктами.



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализовываться в 85 субъектах РФ. Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, что должно повлечь сокращение числа ДТП.