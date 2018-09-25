Таможенники пресекли ввоз контрафактной одежды в Екатеринбург

Из Киргизии в Екатеринбург пытались ввезти более восьми тысяч единиц контрафактной одежды под товарными знаками GUCCI, Reebok, Adidas, Puma, Philipp Plein, Dolce & Gabbana.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, ввоз груза пресечен сотрудниками мобильных групп Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением УФСБ России по Челябинской области и УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.Грузовик остановлен на трассе А-310. В нем обнаружены спортивные костюмы, джинсы, блузки и рубашки с признаками контрафактности. Ущерб для правообладателей превышает 3 млн рублей.«Товар изъят и передан полиции. За незаконное использование средств индивидуализации товаров нарушителям грозит до двух лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.