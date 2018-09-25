С 3 октября екатеринбуржцев начнут штрафовать за неоплату парковок

15:58 | 27.09.2018

old.takt-tv.ru

С 3 октября в Екатеринбурге, как и по всей стране, начнут штрафовать автомобилистов, не оплативших платную парковку. Соответствующие поправки к закону «О полиции», разрешающие предоставлять муниципалитету персональные данные нарушителей, ранее подписал президент России Владимир Путин. В Свердловской области размер штрафа составит от одной до трех тысяч рублей.



Сейчас в Екатеринбурге 2 497 платных парковочных мест, 40 из них появились в этом году (у ТЦ «Европа»). В 2019 году планируется создать от 500 до 2 000 платных парковочных мест в центральной части города. Также платные парковки могут появиться у БЦ «Онегин», Интерьерного центра «Архитектор» (по инициативе самих коммерческих организаций) и на узких улицах (такие предложения поступают из районов города и от советов жилых домов).