Заявку уральской столицы на ЭКСПО-2025 презентуют в штаб-квартире ООН

15:39 | 27.09.2018

eurasia.expert

Сегодня, 27 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будет представлена российская заявка на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Презентовать уральскую столицу делегатам 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН будет генеральный директор Заявочного комитета Александр Чернов.



Представители 193 стран увидят мастер-план российского ЭКСПО-2025, а также концепцию наследия - «умный город».



«Осталось 12 лет до завершения программы Организации Объединенных Наций «Семнадцать целей устойчивого развития», рассчитанной до 2030 года. 2025 год - год проведения ЭКСПО – станет одной из важных смысловых точек на этом пути – и для ООН, и для всего мира. Мы верим, что наследие ЭКСПО, которое будет создано совместными усилиями народов, выйдет за рамки национальных границ и будет служить всему человечеству», – отметил Александр Чернов.



Напомним, что за право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро.