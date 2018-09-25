Тагильчан предупреждают о возможном сейсмическом толчке

14:48 | 27.09.2018

varandej.livejournal.com

В воскресенье, 30 сентября, жители Нижнего Тагила могут почувствовать сейсмический толчок. В 08:00 на шахте «Магнетитовая» ОАО «ВГОК» будет произведён массовый взрыв по отбойке руды, передает Tagilcity.ru.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, взрыв не принесет разрушений зданий и сооружений. По вопросам можно обращаться в ОАО «Высокогорский ГОК»: (3435) 49-51-42.