Николай Коляда получил президентский грант на фестиваль «Коляда-Plays»

14:20 | 27.09.2018

newspile.ru

Драматург Николай Коляда сообщил о получении гранта президента России — 2,5 млн рублей — на проведение международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».



«Деньги эти зачисляются на отдельный счет, и они все расписаны, мы должны их потратить строго по смете. Большая часть этих денег уйдет на оплату гостиниц. Будет 600 человек участников, всех надо поселить, накормить и так далее», — написал в соцсетях Николай Коляда.



Напомним, что ранее Коляда также получил губернаторский грант — 3 млн рублей — на проведение фестиваля.



Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 15 ноября 2018 года.