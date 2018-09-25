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13:38 | 27.09.2018

В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне

Свердловские общественники «наказали» нерадивых бизнесменов из Екатеринбурга, которые нелегально торговали спиртным рядом со школой на ЖБИ. Как рассказал координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, на днях к нему обратился заместитель директора по правовой работе школы № 164, учитель обществознания и истории Юрий Гурянин, который сообщил, что в 80 метрах от образовательного учреждения, в киоске на Новгородцевой, 17в, ученикам продают пиво. Дмитрий Чукреев оперативно отреагировал на поступившую информацию и уже на следующий день, 25 сентября, приехал в киоск, где закупщик приобрел три бутылки пива, несмотря на запрет на торговлю алкогольной продукцией в нестационарных объектах.

В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне

В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне


— После звонка по линии 02 на место в течение 10–15 минут приехал экипаж ППСП, а затем и трое участковых уполномоченных полиции. В ходе осмотра выяснилось, что в складском помещении хранится для продажи пиво, а также водка, вино, коньяк и шампанское. Крепкие напитки, предположительно, являются фальсифицированной продукцией, — говорит Дмитрий Чукреев.

Продавец, уроженка Таджикистана, призналась, что иногда действительно не спрашивает паспорт у молодых покупателей (отметим, что в этот раз пиво приобретал совершеннолетний), а при даче объяснений, взяв паузу и, вероятно, не желая подставлять своего начальника, решила взять всю вину на себя. Женщина рассказала полицейским, что это якобы именно ей принадлежит инициатива по незаконной продаже алкоголя в киоске и коммерсант (житель Екатеринбурга 1992 года рождения) здесь вообще ни при чем. Таким образом, административный штраф теперь грозит именно ей — размер денежного наказания будет определяться судьей. Также судье предстоит решить судьбу изъятого спиртного — порядка 400 бутылок. Вменяемая статья КоАП РФ предусматривает конфискацию продукции, однако на практике судьи почему-то не прибегают к такому наказанию, ограничиваясь штрафом.

В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне

В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне


Отметим, что при себе у продавца не оказалось ни паспорта, ни санитарной книжки, ни патента, разрешающего трудовую деятельность на территории РФ. Более того, в ходе установления личности она долго не могла назвать номер квартиры в доме, в котором проживает, а когда назвала, то участковый, обслуживающий этот участок, попросил её не лгать — мол, в этой квартире проживают другие люди.

В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне


По словам Дмитрия Чукреева, позиция педагога Юрия Гурянина заслуживает уважения: не в каждой школе руководство так печется о безопасности и здоровье школьников. Юрий Гурянин в свою очередь отметил, что жалобы на киоск поступают давно. Так, недавно на Синих Камнях полицейскими была остановлена за распитием спиртных напитков 13-летняя ученица школы № 164, которая рассказала, что приобретала пиво именно в киоске на Новгородцевой, 17в. Там же приобретала пиво и группа 13–14-летних школьниц, которая распивала пиво в одной из квартир на ЖБИ. Пьянку начинающих выпивох тогда прекратили прибывшие по вызову соседей полицейские.

© «Вечерние Ведомости»

 


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