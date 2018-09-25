Пайщики «Бухты Квинс» обратились к Сергею Охлопкову

13:36 | 27.09.2018

Пайщики жилищного комплекса «Бухта Квинс» обратились к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с жалобой на председателя жилищно-строительного кооператива Зилю Булатову. Они считают, что Булатова намеренно не передает документы застройщику и таким образом затягивает сдачу домов.



«Она не передает застройщику наши документы, подтверждающие внесение пая, и данные о размере площадей по договору для сопоставления с фактической площадью квартир. Без этой информации застройщик не может составить акт приема-передачи и передать нам квартиры», — говорится в письме.



Пайщики просят принять меры, необходимые для скорейшей сдачи домов.



Напомним, что ранее исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских подписал разрешение на ввод в эксплуатацию трехсекционного многоквартирного дома ПЖСК «Бухта Квинс».