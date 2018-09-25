В Свердловской области подростки до смерти избили мужчину

13:19 | 27.09.2018

rostovgazeta.ru

В Качканаре двое несовершеннолетних до смерти избили мужчину. Труп нашли утром 19 сентября на улице Чехова, сообщает «Новый Качканар». По информации издания, в избиении участвовал пасынок мужчины.



О происшествии рассказала женщина, наблюдавшая следственные действия.



«Мы после работы домой пришли. Я на кухне готовила, в окно выглянула, людей много ходит, я сначала не поняла ничего, а потом увидела одного в наручниках, он на кукле все показывал, мне даже не по себе стало, так страшно. Краем уха услышала, что избивали вдвоем, даже лица не видно, месиво одно. Вроде малолетки какие-то, а убивали отчима одного из них. Они его сначала камнем оглушили у дома, а потом в лес поволокли. Говорят, что мужик хороший был», - сообщила женщина.



Качканарский следственный отдел воздержался от комментариев, так как в деле замешаны несовершеннолетние.