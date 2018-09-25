В Екатеринбурге сократили срок лидеру преступной группы, похищавшей прокатные машины

13:00 | 27.09.2018

rbc.ru

С семи до пяти лет сократили срок лидеру преступной группы, которая занималась хищениями прокатных автомобилей, Валерию Ядрышникову, признанному виновным в мошенничестве и кражах.



Установлено, что с июля по декабрь 2015 года житель Екатеринбурга 1979 года рождения Валерий Ядрышников организовал преступную группу. Злоумышленники похищали автомобили, которые брали напрокат, демонтировали приборы спутникового и сотового слежения, перегоняли машины в Казахстан и там продавали. Ущерб составил более пяти миллионов рублей. Было похищено четыре автомобиля: Kia Rio, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV 4 и Chevrolet Cruze.



«В ходе слаженной и профессиональной работы сыщиков уголовного розыска, в результате тщательно спланированной спецоперации злоумышленников удалось установить и задержать. Три из четырех похищенных автомобилей - две Toyota и Chevrolet - оперативники разыскали и вернули законным владельцам», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Всего в группу входило пять человек. Трое из них осуждены на условные сроки, еще один - на один год и два месяца колонии строгого режима.



В марте прошлого года Ядрышникова приговорили к семи годам лишения свободы, но Свердловский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Теперь екатеринбуржцу вынесли приговор - пять лет строгого режима.