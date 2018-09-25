Вадим Пильников избран главой городского округа Дегтярск

12:25 | 27.09.2018

Дума Дегтярска Фото: oblgazeta.ru

Избран глава городского округа Дегтярск. Как и ожидалось, им стал Вадим Пильников, кандидатуру которого одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



19 сентября решением конкурсной комиссии Пильников был рекомендован на пост главы муниципалитета, а сегодня, 27 сентября, местная дума утвердила его кандидатуру.



В конкурсе на пост главы округа участвовали также замглавы администрации города Сергей Логиновских и бизнесмен Андрей Теляков. Последний в итоге отказался от участия в конкурсе.



Вадим Пильников – бывший руководитель Водоканала Дегтярского городского округа. Ранее он был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму более 12 млн рублей в рамках банкротства МУПа.



Главу городского округа пытаются избрать с 2016 года, когда истек срок полномочий Игоря Бусахина.