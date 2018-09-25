В Екатеринбурге реконструируют участок улицы Татищева

12:00 | 27.09.2018

w-ip.ru

В Екатеринбурге продолжат реконструкцию улицы Татищева. Администрация ищет подрядчика, который разработает проект для участка от Красноуральской до Лоцмановых. Максимальная стоимость контракта – 3,1 млн рублей.



Согласно конкурсной документации, необходимо разработать проект реконструкции 1,7 км дороги, 3,4 км велодорожек, 1,7 км трамвайной линии. Предусмотрено озеленение территории, установка малых архитектурных форм.



Аукцион состоится 15 октября. На разработку проекта отводится один год.