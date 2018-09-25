На месте фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского сделают лыжню

На месте фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге, где проходил фестиваль болельщиков во время чемпионата мира по футболу, будет оборудована лыжня и новая лыжная база.«Начали подготовку к новому лыжному сезону. В здании, что в фан-зоне, оборудуем новую лыжную базу. В самой фан-зоне будет оборудована лыжня (около 800 м один круг)», — написал в соцсетях директор парка Роман Шадрин.Старую лыжню, по словам Щадрина, тоже приведут в порядок.